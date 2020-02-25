Грузовик столкнулся с трактором на Ваупшасова. Понадобилась помощь МЧС

Новости Беларуси. Три ДТП произошло в столице утром 25 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Серьезная авария случилась около 10 часов на внутреннем кольце МКАД. Четыре автомобиля столкнулись в крайней левой полосе по направлению к Тимирязева.

Часом ранее на улице Ваупшасова грузовик въехал в трактор, двигавшийся во встречном направлении. В результате происшествий пострадавших не было. Но понадобилась помощь сотрудников МЧС, которые смыли с проезжей части остатки топлива и машинного масла.