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В Пинске автоворы делали фото на месте краж, но однажды потеряли телефон

30 января 2020 18:17
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Новости Беларуси. В Пинске автомобильные воры делали селфи на месте преступления.  

По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, в местный райотдел обратилась женщина. Она сообщила, что ее автомобиль вскрыли и из него украли антирадар и FM-модулятор.   

Около ручника в салоне лежал смартфон, он не принадлежал женщине.  

В фотогалерее мобильного телефона были обнаружены снимки молодых людей на фоне автомобилей. Оказалось, что они тоже были вскрытыми. Одно из таких транспортных средств обнаружили на соседней улице – из машины украли радиостанцию и видеорегистратор.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась еще одна подробность. Пару дней назад в милицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сын потерял телефон, но сам об этом не хотел распространяться.  

Когда правоохранители наведались к семье с потерянным телефоном, то парень не хотел его узнавать. Но содержимое телефона подтверждало, что именно он хозяин аппарата.  

Оказалось, что 18-летний и 21-летний знакомые промышляли автокражами. В качестве трофея друзья делали селфи в машинах. Во время последнего преступления телефон выпал из кармана одного из парней.  

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело за кражу.  

 В середине января в Пинске девушка дала отпор мужчине, который пытался ее ограбить – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия # Маргарита Говрова

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