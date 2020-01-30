В Пинске автоворы делали фото на месте краж, но однажды потеряли телефон

Новости Беларуси. В Пинске автомобильные воры делали селфи на месте преступления.

По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, в местный райотдел обратилась женщина. Она сообщила, что ее автомобиль вскрыли и из него украли антирадар и FM-модулятор.

Около ручника в салоне лежал смартфон, он не принадлежал женщине.

В фотогалерее мобильного телефона были обнаружены снимки молодых людей на фоне автомобилей. Оказалось, что они тоже были вскрытыми. Одно из таких транспортных средств обнаружили на соседней улице – из машины украли радиостанцию и видеорегистратор.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий появилась еще одна подробность. Пару дней назад в милицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сын потерял телефон, но сам об этом не хотел распространяться.

Когда правоохранители наведались к семье с потерянным телефоном, то парень не хотел его узнавать. Но содержимое телефона подтверждало, что именно он хозяин аппарата.

Оказалось, что 18-летний и 21-летний знакомые промышляли автокражами. В качестве трофея друзья делали селфи в машинах. Во время последнего преступления телефон выпал из кармана одного из парней.

Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело за кражу.