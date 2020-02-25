«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

Звонок о женщине, которая стояла в открытом окне 8-го этажа, поступил в городское управление МЧС от очевидцев. Спустя 6 минут прибывшие на место спасатели использовали автоколенчатый подъемник, чтобы поговорить с женщиной, однако разговор не удался: она закрыла окно и вернулась в квартиру. Спустившись, спасатели развернули под окном специальную пневматическую подушку – «куб жизни». Как оказалось, вовремя: женщина прыгнула, однако не пострадала.