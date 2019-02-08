В Полоцке из-за лопнувшего колеса МАЗа погиб человек

Новости Беларуси. В Полоцке днём 7 февраля в результате лопнувшего колеса МАЗа погиб 55-летний местный житель.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, полочанин подогнал служебный автомобиль к компрессору с целью подкачать колесо. Во время накачивания правая задняя покрышка разорвалась, серьёзно травмировав мужчину.

Пострадавший скончался до прибытия медиков. К месту происшествия приезжала СОГ. По факту произошедшего ведётся проверка.

Весной 2018 года в Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо.