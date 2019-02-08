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В Полоцке из-за лопнувшего колеса МАЗа погиб человек

08 февраля 2019 09:28
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Новости Беларуси. В Полоцке днём 7 февраля в результате лопнувшего колеса МАЗа погиб 55-летний местный житель.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, полочанин подогнал служебный автомобиль к компрессору с целью подкачать колесо. Во время накачивания правая задняя покрышка разорвалась, серьёзно травмировав мужчину.  

Пострадавший скончался до прибытия медиков. К месту происшествия приезжала СОГ. По факту произошедшего ведётся проверка.  

Весной 2018 года в Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо.  

Погиб 53-летний мужчина – подробности здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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