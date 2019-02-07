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В Узде во время пожара в доме спасли 60-летнего мужчину

07 февраля 2019 19:19
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Новости Беларуси. Во время пожара в доме в Узде был спасен мужчина. Сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном доме поступило в МЧС поздно вечером 6 февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Узде во время пожара в доме спасли 60-летнего мужчину-1

Спасателям удалось спасти 60-летнего хозяина. Его вынесли на воздух и передали работникам скорой помощи. Он находится в реанимации. Хозяин второй квартиры во время происшествия не пострадал.

Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Узде во время пожара в доме спасли 60-летнего мужчину-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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