В Узде во время пожара в доме спасли 60-летнего мужчину

Новости Беларуси. Во время пожара в доме в Узде был спасен мужчина. Сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном доме поступило в МЧС поздно вечером 6 февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасателям удалось спасти 60-летнего хозяина. Его вынесли на воздух и передали работникам скорой помощи. Он находится в реанимации. Хозяин второй квартиры во время происшествия не пострадал.

Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.