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1141 человек был эвакуирован из-за пожара в одном из минских общежитий

08 февраля 2019 07:34
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Новости Беларуси. Вечером 7 февраля в Минске из университетского общежития были эвакуированы более тысячи человек.  

По сведениям МЧС Беларуси, в 13-этажном здании произошёл пожар. К моменту прибытия спасателей наблюдалось задымление.  

1141 человек был эвакуирован из-за пожара в одном из минских общежитий-1

Фото: МЧС Беларуси  

В ходе разведки стало известно, что возгорание случилось на первом этаже. Горел пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода. Площадь горения составила 2 метра квадратных.  

1141 человек был эвакуирован из-за пожара в одном из минских общежитий-4

Фото: МЧС Беларуси  

Из-за инцидента на улицу был выведен 1141 человек, в том числе 48 несовершеннолетних и 341 иностранец. К медикам обратились три человека, их доставили в больницу с предварительными диагнозами «отравление продуктами горения».  

1141 человек был эвакуирован из-за пожара в одном из минских общежитий-7

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар был ликвидирован 8 февраля в 00:06. Одна из рассматриваемых версий загорания – неосторожное обращение с огнём.  

Зимой 2019 года в Минске из-за пожара были эвакуированы 500 человек.  

Пламя погасили огнетушителем – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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