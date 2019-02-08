1141 человек был эвакуирован из-за пожара в одном из минских общежитий

Новости Беларуси. Вечером 7 февраля в Минске из университетского общежития были эвакуированы более тысячи человек.
По сведениям МЧС Беларуси, в 13-этажном здании произошёл пожар. К моменту прибытия спасателей наблюдалось задымление.
Новости Беларуси. Вечером 7 февраля в Минске из университетского общежития были эвакуированы более тысячи человек.
По сведениям МЧС Беларуси, в 13-этажном здании произошёл пожар. К моменту прибытия спасателей наблюдалось задымление.
Фото: МЧС Беларуси
В ходе разведки стало известно, что возгорание случилось на первом этаже. Горел пластиковый мусорный контейнер и мусор в шахте мусоропровода. Площадь горения составила 2 метра квадратных.
Фото: МЧС Беларуси
Из-за инцидента на улицу был выведен 1141 человек, в том числе 48 несовершеннолетних и 341 иностранец. К медикам обратились три человека, их доставили в больницу с предварительными диагнозами «отравление продуктами горения».
Фото: МЧС Беларуси
Пожар был ликвидирован 8 февраля в 00:06. Одна из рассматриваемых версий загорания – неосторожное обращение с огнём.
Зимой 2019 года в Минске из-за пожара были эвакуированы 500 человек.
Пламя погасили огнетушителем – подробности здесь.