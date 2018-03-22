В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор
Новости Беларуси. В Новогрудском районе при ремонте погрузчика разорвалось колесо. Погиб рабочий.
По сведениям УСК по Гродненской области, несчастный случай произошёл 7 марта в гараже механических мастерских. Во время ремонтных работ 50-летний механизатор не спустил воздух перед снятием с погрузчика шины. Колесо разорвалось.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Части диска попали в 53-летнего напарника механизатора. Пострадавшего доставили в медучреждение. 12 марта пациент умер.
Возбуждено уголовное дело.
50-летний гражданин подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв.
Расследование продолжается.
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