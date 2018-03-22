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В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор

22 марта 2018 10:09
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Новости Беларуси. В Новогрудском районе при ремонте погрузчика разорвалось колесо. Погиб рабочий.  

По сведениям УСК по Гродненской области, несчастный случай произошёл 7 марта в гараже механических мастерских. Во время ремонтных работ 50-летний механизатор не спустил воздух перед снятием с погрузчика шины. Колесо разорвалось.  

В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор-1

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Части диска попали в 53-летнего напарника механизатора. Пострадавшего доставили в медучреждение. 12 марта пациент умер.  

Возбуждено уголовное дело.  

50-летний гражданин подозревается в причинении смерти по неосторожности.  

В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор-4

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:  
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв.  

Расследование продолжается.  

Весной 2018 года на заводе в Радошковичах погиб рабочий.  

Парню было 26 лет – здесь подробности.  

# происшествия # Несчастный случай # Сергей Шершеневич

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