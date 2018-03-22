В Новогрудском районе во время ремонта погрузчика разорвалось колесо. Погиб 53-летний механизатор

По сведениям УСК по Гродненской области, несчастный случай произошёл 7 марта в гараже механических мастерских. Во время ремонтных работ 50-летний механизатор не спустил воздух перед снятием с погрузчика шины. Колесо разорвалось.

Новости Беларуси. В Новогрудском районе при ремонте погрузчика разорвалось колесо. Погиб рабочий.

50-летний гражданин подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Части диска попали в 53-летнего напарника механизатора. Пострадавшего доставили в медучреждение. 12 марта пациент умер.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В момент гибели коллеги был трезв.

Расследование продолжается.

Весной 2018 года на заводе в Радошковичах погиб рабочий.