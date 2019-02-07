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На Кабушкина в Минске машина влетела в столб

07 февраля 2019 19:38
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Новости Беларуси. Ехал домой с ночной смены. На улице Кабушкина утром машина влетела в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-1

В результате водитель оказался заблокирован в салоне. Сотрудникам МЧС пришлось использовать специальное оборудование, чтобы извлечь мужчину из железного плена. С травмами он доставлен в больницу. Возможной причиной аварии стало переутомление водителя.

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-4

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-6

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-8

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-10

На Кабушкина в Минске машина влетела в столб-12

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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