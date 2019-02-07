На Кабушкина в Минске машина влетела в столб

Новости Беларуси. Ехал домой с ночной смены. На улице Кабушкина утром машина влетела в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате водитель оказался заблокирован в салоне. Сотрудникам МЧС пришлось использовать специальное оборудование, чтобы извлечь мужчину из железного плена. С травмами он доставлен в больницу. Возможной причиной аварии стало переутомление водителя.