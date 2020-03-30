Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик развалился при повороте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жертв не было. Однако для того, чтобы снять тяжелый груз с дороги, понадобилось три специальных автомобиля и более десятка человек. ГАИ напоминает водителям, чтобы они были осторожны на дорогах из-за плохой погоды