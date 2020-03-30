Прямой эфир

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте

30 марта 2020 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария с участием фуры произошла в Жодино. Водитель не контролировал местоположение и крепление груза в полуприцепе, в результате чего грузовик развалился при повороте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте-1

Жертв не было. Однако для того, чтобы снять тяжелый груз с дороги, понадобилось три специальных автомобиля и более десятка человек. ГАИ напоминает водителям, чтобы они были осторожны на дорогах из-за плохой погоды

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте-4

Авария в Жодино. Из-за плохого крепления фура развалилась на повороте-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате
30 марта 2020 15:41

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

Установлен подозреваемый в убийстве в Могилёве 18 лет назад
30 марта 2020 14:35

Установлен подозреваемый в убийстве в Могилёве 18 лет назад

В Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая
30 марта 2020 10:55

В Минске автомобиль сбил женщину, которая вышла из трамвая