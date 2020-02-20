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В Полоцком районе мужчина хранил дома боеприпасы времён ВОВ

20 февраля 2020 10:20
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Новости Беларуси. У жителя Полоцкого района обнаружили внушительный арсенал времен ВОВ.  

По информации УВД Витебского облисполкома, склад боеприпасов и их составных частей был обнаружен 18 февраля в квартире 31-летнего мужчины.  

Следственного-оперативная группа изъяла два артиллерийских взрывателя, гранату Ф-1, корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм, части корпуса противотанковых мин, составляющие части магазина автомата «МП-40» и пистолета-пулемета «Шпагина», хвостовой стабилизатор минометной мины, составные части винтовок.  

В Полоцком районе мужчина хранил дома боеприпасы времён ВОВ -1

Фото: УВД Витебского облисполкома 

Оказалось, что в квартире обнаружили не все артефакты.  

В частном доме одной из деревень района мужчина хранил минометную мину калибра 81 мм, артиллерийский снаряд калибра 37 мм, два артиллерийских взрывателя, 25 патронов различного калибра времен ВОВ и охотничье ружье.  

Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы в лесу, когда работал вздымщиком живицы на одном из предприятий. Мужчина собирался сдать арсенал в пункт приема металла.  

Возбуждено уголовное дело.  

Взрывоопасные предметы были уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5530 ВВ МВД.  

В конце декабря в Борисове мужчина с гранатой подошел к милиционерам и попросил помочь – здесь подробнее.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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