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На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

30 марта 2020 15:41
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Новости Беларуси. ДТП с электросамокатом и трамваем произошли 30 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате-1

Выезжая из одного из дворов по улице Максима Богдановича, водитель Iveco наехал на тридцатилетнего минчанина. Вероятно, автомобилист не был готов к появлению пешехода на электросамокате.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате-4

А на улице Якуба Колоса под колесами Volkswagen оказалась вышедшая из трамвая минчанка. Оба пострадавших были доставлены в больницы города.

На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате-7

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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