На Богдановича Volkswagen, выезжая из двора, наехал на пешехода на электросамокате

Новости Беларуси. ДТП с электросамокатом и трамваем произошли 30 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП с электросамокатом и трамваем произошли 30 марта в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Выезжая из одного из дворов по улице Максима Богдановича, водитель Iveco наехал на тридцатилетнего минчанина. Вероятно, автомобилист не был готов к появлению пешехода на электросамокате.
А на улице Якуба Колоса под колесами Volkswagen оказалась вышедшая из трамвая минчанка. Оба пострадавших были доставлены в больницы города.