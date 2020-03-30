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Установлен подозреваемый в убийстве в Могилёве 18 лет назад

30 марта 2020 14:35
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Новости Беларуси. Следователи расследуют уголовное дело по факту убийства 23-летнего жителя Могилева в 2002 году. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, потерпевший в свободное время «таксовал» на своей машине. В день убийства мужчина взял пассажира на стоянке такси и уехал в неизвестном направлении. 

Позже тело могилёвчанина было обнаружено рядом с его автомобилем. Судмедэкспертиза показала, что мужчина погиб от ножевого ранения. В машине были обнаружены и изъяты следы рук неизвестных людей. 

Граждане, чьи следы рук удалось идентифицировать, проверялись на причастность к убийству. В числе этих людей были водители такси и знакомые погибшего. Установить подозреваемого не удалось. 

В 2020 году расследование по уголовному делу было возобновлено. Были повторно исследованы следы рук с места происшествия. Благодаря современным технологиям удалось идентифицировать всех людей, чьи следы рук были найдены. 

Был установлен подозреваемый. В ходе допроса 41-летний фигурант признал вину. Мужчина сказал, что в тот день между ним и потерпевшим возникла ссора. После совершения правонарушения подозреваемый избавился от орудия преступления и скрылся. 

При проверке показаний фигурант указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.  Устанавливаются детали случившегося. 

Летом 2019 года в Кричеве был установлен подозреваемый в убийстве девушки в 2001 году. 

Погибшей было 23 года – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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