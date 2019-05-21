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В поезде житель Барановичей украл у своего попутчика вещи, но оставил паспорт

21 мая 2019 14:02
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Новости Беларуси. Житель Барановичей во время поездки в поезде обокрал попутчика, оставив только паспорт.  

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 56-летний брестчанин и 59-летний житель Барановичей после заработков возвращались домой в одном вагоне поезда Москва – Брест. Мужчины решили отметить это и выпить.  

В ходе разговора попутчики назвали заработанные суммы. Вскоре усталость взяла верх и брестчанин заснул. Когда мужчина проснулся, его собеседника уже не было, личные вещи тоже отсутствовали. Гражданин обратился в милицию.  

Правоохранители выяснили, что кража была совершена жителем Барановичей. Подозреваемый, узнав, сколько денег заработал брестчанин, решил забрать их себе. Фигурант дождался момента, когда его попутчик уснёт, забрал его сумку, но перед этим достал паспорт мужчины и положил его под подушку спавшему.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ущерб оценивается примерно в 2300 белорусских рублей.  

Зимой 2019 года двое мужчин устроили в минской церкви «прорыв трубы», чтобы украсть тумбочку с деньгами.  

Подозреваемых задержали – здесь подробности.  

# Кража # происшествия

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