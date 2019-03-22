В Минске двое мужчин похитили из церкви тумбочку с деньгами

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту хищения тумбочки с деньгами из церкви. Момент кражи попал на камеру.

Как сообщает УСК по Минску, 5 января пьяные 33-летний и 41-летний обвиняемые пришли в церковь, в которой ранее подрабатывали. Мужчины сделали вид, что захотели повидаться с давними знакомыми.

Вместе с двумя работниками фигуранты направились в столовую пить чай. Затем один из гостей ненадолго отлучился в туалет, разлил там воду, после чего позвал сотрудников церкви и заявил, что прорвало трубу.

Пока другие люди устраняли «потоп», обвиняемые взяли тумбочку и ушли. Данный предмет мебели был собственностью 67-летнего сторожа церкви. Гражданин жил в съёмной квартире и решил, что хранить деньги в тумбочке безопаснее. Фигуранты об этом знали.

Позже обвиняемые вскрыли похищенный предмет мебели, достали оттуда около 8 тысяч рублей и разделили деньги поровну.

После задержания мужчины признали свою вину полностью и сказали, что раскаиваются в содеянном. Действия фигурантов квалифицированы по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Обвиняемые содержатся под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру.

Весной 2019 года в Минске был задержан подозреваемый в краже наследства у супруги мужчина.