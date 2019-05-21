Вопиющий случай в Минске. Кто оставил собак в машине в жару?

Двор на улице Выготского оглох от душераздирающего собачьего воя. Отчаянные крики больше двух недель раздаются из этой иномарки. Почему две собаки элитной породы оказались запертыми в автомобиле – для всех загадка. Сердца местных жителей обливаются кровью каждый раз, когда они видят бедолаг без еды и воды.

Елена Бровко, спасает собак из заточения:

Человеческая жестокость не перестает удивлять, как вообще можно было такое придумать и неужели у человека в сердце ничего не екает?! Собаки голодные, там жара в машине стоит жуткая!

Ни одна из попыток найти хозяина дратхааров так и не увенчалась успехом. Операцию по спасению собак возглавил один из жильцов дома, но когда самостоятельные поиски результатов не дали, он написал заявление в милицию. Анатолий, ищет владельца собак:

Телефон, который висел на автомобиле. Сначала он поднимал, соглашался называться хозяином, по итогу он отказался со всеми общаться и теперь трубку не берет. Ситуация, сами видите, ужасная.

Оперативники стоят на своем – вскрыть авто без присутствия владельца они не имеют права. А в это время все зоозащитники страны бьются в истерике и умоляют сделать исключение – ведь еще несколько дней в заточении, и собаки могут попросту погибнуть.

Ольга Агеева, координатор зоозащитного движения Беларуси «Вместе»:

Мы со своей стороны, как зоозащитники, можем предоставить временное содержание собак до выяснения обстоятельств. Есть ли хозяин, легально ли эти собаки находятся в Беларуси.

Пока съемочная группа СТВ, приехавшая на место ЧП, общалась с жителями ближайших домов, к машине подошел владелец автомобиля. Мужчина объясняет: питомцы охраняют его машину, а если иномарка кому-то мешает – он без проблем поставит ее на другую стоянку. Лишь только участкового милиционера мужчина посвятил в перипетии жизни. Сергей едва сам не перебрался на ПМЖ в автомобиль – он совсем недавно перебрался в столицу, а оставить собак ему не с кем. Мужчину временно приютили знакомые, но для четвероногих друзей в его временное пристанище вход строго запрещен.

Для зоозащитников плачевное состояние хозяина – еще один повод насторожиться. Они готовы спустить на мужчину всех собак. И хотя у хозяина нашлись все необходимые документы на питомцев, весь двор продолжает стоять на ушах: в машине собакам не место. Многие уже готовы взять четвероногих к себе на передержку хоть сейчас. Опасения зоозащитников не напрасны! 2 года назад в микрорайоне Шабаны хозяева оставили пса в салоне авто в 30 градусную жару на парковке гипермаркета, а когда вернулись – было уже поздно.

Кинологи уверяют: владельцам этой породы собак нужно быть всегда начеку – недостаток кислорода легко может привести к плачевным последствиям. Татьяна Чумакина, главный специалист по кинологической работе исполнительного аппарата республиканского совета ГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», эксперт международной категории:

С этой собакой у нас охотятся, в первую очередь, на пернатую дичь. Надо помнить, что как любая собака, так и люди не рождаются с какими-то знаниями и умениями. Это все собаке должны прививать. Собаку в обязательном порядке надо воспитывать. Все, что вы вложите в собаку до года, в плане здоровья, в плане воспитания, либо потом будете с удовольствием получать, либо бороться над ошибками всю оставшуюся жизнь. Если эта собака проживает в городе, она должна быть зарегистрирована в домоуправлении, иметь регистрационную книжку и номерочек. Владелец должен платить за нее сбор.

Пока хозяин собак отбивался от толпы возмущенных соседей, освобождать четвероногих из заточения прибыл целый эскадрон спасателей. Одна за другой во двор приехали спецмашины МЧС, милиции и наряд ГАИ.

Антон Зубцов, и.о. начальника ОПП Центрального РУВД г. Минска:

Десятого мая около пяти вечера в дежурную оперативную службу поступило сообщение о том, что по улице Выготского в Минске в машине находится двое собак. Были направлены участковые инспектора милиции, которые разобрались, установили владельца машины, вызвали его, составили административный протокол за нарушение правил содержания домашних животных. После чего данный водитель покинул со своими собаками данное место. Административный протокол направлен для рассмотрения в административную комиссию.