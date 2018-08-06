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В Пинском районе поезд сбил сидевшего на рельсах гражданина РФ. Мужчина приезжал на свадьбу

06 августа 2018 09:40
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Новости Беларуси. 6 августа в Пинском районе пассажирский поезд сбил сидевшего на рельсах мужчину.  

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, несчастный случай произошёл около 2:40 ночи на перегоне Ясельда – Пинск. Машинист заметил на рельсах человека, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Мужчина на сигналы не реагировал, а поезду не хватило расстояния для своевременной остановки.  

Находившийся на рельсах человек погиб.  

Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний гражданин РФ, проживавший в Кировской области. 3 августа мужчина приехал в Пинский район на свадьбу к знакомой. Гражданин ушёл из дома примерно в час ночи.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Гомельском районе мужчина лёг под поезд. 

Гражданина не заметили под вагоном – здесь подробнее.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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