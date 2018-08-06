Водитель сгоревшего в результате ДТП под Оршей ГАЗа скончался в больнице

Новости Беларуси. 1 августа в результате аварии вблизи городского посёлка Бабиничи Оршанского района загорелись два автомобиля. Расследуется уголовное дело.

Как сообщает УСК по Витебской области, в среду 29-летний водитель ГАЗа находился на обочине трассы М8. В автомобиле, который принадлежит одному из предприятий Могилёва, также были две пассажирки.

В то же время по трассе двигалась Toyota Land Cruiser, за рулём которой находился 41-летний бобруйчанин. На 175 км дороги машина врезалась в ГАЗ, выезжавший на дорогу. В результате столкновения ТС загорелись.

В аварии телесные повреждения получили водитель и пассажирки автомобиля ГАЗ, все – жители Могилёва. 41-летняя женщина погибла на месте от полученных травм, 30-летнюю гражданку поместили в реанимацию с термическими ожогами 80% тела.

Водителя доставили в медучреждение с ожогами 4 степени более 95% тела. Мужчина скончался на вторые сутки после ДТП. В отношении гражданина автомобиля ГАЗ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

Водителя и двух 42-летних пассажиров Toyota, все – жители Бобруйска, доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Согласно предварительным сведениям, водитель Toyota был трезв.

Место происшествия осмотрено. Назначен ряд экспертиз. Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией относительно данного ДТП, сообщить об этом по телефону +375 33 399-80-44.

На прошлой неделе под Оршей Toyota врезалась в топливный бак «Газели».