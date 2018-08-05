В Бресте утонул 5-летний мальчик. Тело ребёнка вынес из водоёма один из отдыхавших

Новости Беларуси. В Бресте вечером 4 августа в водоёме утонул мальчик. Его тело найдено.

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, в субботу семейная пара вместе с 5-летним сыном находилась возле гребного канала. Через некоторое время родители заметили, что ребёнка нигде не видно. Супруги позвонили в МЧС.

Примерно в то же время тело мальчика нашёл и вынес из воды один из отдыхавших. Сотрудниками бригады скорой помощи была проведена реанимация, но спасти жизнь ребёнка не удалось.

Осматривается место происшествия. Проводится проверка.

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