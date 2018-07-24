В Гомельском районе 58-летний мужчина лёг под поезд. Рассматривается версия самоубийства

Новости Беларуси. Вечером 23 июля в Гомельском районе человек лёг под поезд. Мужчина погиб.

Как сообщает БЕЛТА, на станции Зябровка 58-летний гражданин пришёл на платформу, а затем лёг под вагон стоявшего поезда Куток – Гомель. Машинисты не заметили человека под вагоном.

Отмечается, что перед случившимся погибший употреблял алкогольные напитки.

Рассматривается версия самоубийства. Проводится проверка, назначено проведение экспертиз.

Летом 2018 года в Ивацевичах местный житель прыгнул под поезд.