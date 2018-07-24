Прямой эфир

В Гомельском районе 58-летний мужчина лёг под поезд. Рассматривается версия самоубийства

24 июля 2018 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 23 июля в Гомельском районе человек лёг под поезд. Мужчина погиб.  

Как сообщает БЕЛТА, на станции Зябровка 58-летний гражданин пришёл на платформу, а затем лёг под вагон стоявшего поезда Куток – Гомель. Машинисты не заметили человека под вагоном.  

Отмечается, что перед случившимся погибший употреблял алкогольные напитки.  

Рассматривается версия самоубийства. Проводится проверка, назначено проведение экспертиз.  

Летом 2018 года в Ивацевичах местный житель прыгнул под поезд.  

Машинист применил экстренное торможение – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестской области были обнаружены сразу два снаряда времён войны
24 июля 2018 13:42

В Брестской области были обнаружены сразу два снаряда времён войны

В Минске аварийно сел почтовый самолёт Transaviabaltika
24 июля 2018 13:03

В Минске аварийно сел почтовый самолёт Transaviabaltika

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске
24 июля 2018 11:59

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске