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5-летний мальчик утонул в Бресте

05 августа 2018 11:40
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Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне. 4 августа вечером у спасателей попросили помощи мужчина и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летний мальчик утонул в Бресте-1

Они отдыхали на пляже и потеряли из виду своего 5-летнего сына.
Как позже выяснилось, мальчик утонул. Его тело достал из воды один из отдыхавших на пляже мужчин. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но спасти ребенка медикам не удалось.

5-летний мальчик утонул в Бресте-4

По данному факту проходит проверка. Следственный комитет напоминает родителям, что отдыхая у воды нельзя отпускать малолетних детей гулять без присмотра около водоема, следует постоянно за ними наблюдать и не терять из виду. 

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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