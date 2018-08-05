5-летний мальчик утонул в Бресте

Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне. 4 августа вечером у спасателей попросили помощи мужчина и женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они отдыхали на пляже и потеряли из виду своего 5-летнего сына.

Как позже выяснилось, мальчик утонул. Его тело достал из воды один из отдыхавших на пляже мужчин. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но спасти ребенка медикам не удалось.