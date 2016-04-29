В Пинске ВАЗ упал с домкрата и убил мужчину

Новости Беларуси. Житель Пинска погиб во время ремонта собственного автомобиля. Домкрат, который был установлен на кирпичах, опрокинулся – ВАЗ упал прямо на 52-летнего мужчину и придавил его.

Тело погибшего нашел сосед.

Он рассказал, что зашел вернуть гаечный ключ. Когда произошла трагедия, дома не было никого из родственников.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза.



Аналогичная трагедия произошла несколько лет назад в Гомеле. 35-летний индивидуальный предприниматель, отец четверых детей, чинил собственный автомобиль в гараже. Автомобиль был приподнят при помощи домкрата, сняты передние колеса. В качестве страховочных устройств использовались снятые колеса и силикатный кирпич. Кирпич впоследствии раскололся, что и вызвало падение автомобиля. Здесь подробности.