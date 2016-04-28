На витебских бутлегеров завели дело за нарушение авторских прав

Новости Беларуси. Пять месяцев четверо мужчин – жители Витебска – незаконно распространяли алкогольную продукцию. Они не только торговали контрафактным алкоголем, но и использовали при этом товарные знаки известной французской компании.

Управлением Следственного комитета по Витебской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей города Витебска по ч.3 ст.201 (нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:

За время преступной деятельности подозреваемые реализовали более 600 бутылок дорогостоящего алкоголя, используя товарные знаки, которые являются правом промышленной собственности. Подозреваемые реализовывали контрафактный алкоголь как мелкими, так и более крупными партиями. За время преступной деятельности создали клиентскую базу, продавали контрафактную продукцию после обсуждения по телефону деталей сделки.

Общий ущерб, причиненный правообладателю товарных знаков, зарегистрированных и охраняемых на территории Республики Беларусь, составил более 900 миллионов белорусских рублей.