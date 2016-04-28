Мужчина разбился, упав с крыши строящейся высотки в Минске

Новости Беларуси. Трагедия произошла утром в четверг. Мужчина упал с крыши строящегося здания в Минске.



Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Первомайском р-не Минска. Устанавливаются обстоятельства гибели мужчины 1985 г.р. на одном из строящихся домов по ул. Мстиславца сегодня около 10.40. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что мужчина погиб в результате падения с крыши высотного здания.

Как рассказали в Следственном комитете, рассматриваются все версии произошедшего.

В том числе и версия самоубийства.



Известно, что погибший мужчина был подсобным рабочим, работал на строительстве соседнего объекта. К зданию, с которого произошло его падение, он отношения не имел и не должен был там находиться.