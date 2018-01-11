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Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход

11 января 2018 10:18
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Новости Беларуси. В Гомеле троллейбус сбил пешехода насмерть.

Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарью Смоляк, инцидент произошел вечером 10 января.

Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход -1

Фото: «Гомельская праўда»

За рулем троллейбуса находился 43-летний мужчина. Во время движения он сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Сейчас устанавливается личность мужчины, который погиб на месте столкновения.

Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход -4

Фото: «Гомельская праўда»

9 января в Витебске автомобиль насмерть сбил на переходе пенсионерку.

73-летняя женщина погибла – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Фотофакт # Дарья Смоляк

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