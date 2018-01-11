Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход

Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарью Смоляк, инцидент произошел вечером 10 января.

За рулем троллейбуса находился 43-летний мужчина. Во время движения он сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Сейчас устанавливается личность мужчины, который погиб на месте столкновения.