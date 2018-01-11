Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход

Новости Беларуси. В Гомеле троллейбус сбил пешехода насмерть.
Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарью Смоляк, инцидент произошел вечером 10 января.
Новости Беларуси. В Гомеле троллейбус сбил пешехода насмерть.
Как сообщает «Гомельская праўда» со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарью Смоляк, инцидент произошел вечером 10 января.
Фото: «Гомельская праўда»
За рулем троллейбуса находился 43-летний мужчина. Во время движения он сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Сейчас устанавливается личность мужчины, который погиб на месте столкновения.
Фото: «Гомельская праўда»
9 января в Витебске автомобиль насмерть сбил на переходе пенсионерку.
73-летняя женщина погибла – здесь подробнее.