Житель Витебска забрался на башенный кран на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. С молодым человеком ведут переговоры. Мужчина на одном из башенных кранов на стадионе «Динамо» в Минске находится уже несколько часов.



Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время его поведение опасения не вызывает, окружающим угрозы он не представляет. В данный момент с ним ведутся переговоры. Установлено, что данный гражданин – житель Витебска, 1991 года рождения, отделочник. Cпециалисты выясняют причины и мотивы поступка.



На месте происшествия дежурят сотрудники МЧС, скорой помощи и милиции.