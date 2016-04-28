Прямой эфир

Житель Витебска забрался на башенный кран на стадионе «Динамо»

28 апреля 2016 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С молодым человеком ведут переговоры. Мужчина на одном из башенных кранов на стадионе «Динамо» в Минске находится уже несколько часов.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время его поведение опасения не вызывает, окружающим угрозы он не представляет. В данный момент с ним ведутся переговоры. Установлено, что данный гражданин – житель Витебска, 1991 года рождения, отделочник. Cпециалисты выясняют причины и мотивы поступка.

На месте происшествия дежурят сотрудники МЧС, скорой помощи и милиции.

# происшествия # Александр Ластовский # Хулиганство

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина разбился, упав с крыши строящейся высотки в Минске
28 апреля 2016 11:45

Мужчина разбился, упав с крыши строящейся высотки в Минске

На витебских бутлегеров завели дело за нарушение авторских прав
28 апреля 2016 11:29

На витебских бутлегеров завели дело за нарушение авторских прав

Более 10 тысяч человек в Лидском районе почти час оставались без света
28 апреля 2016 09:59

Более 10 тысяч человек в Лидском районе почти час оставались без света