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В Пинске школьница выпала из окна 8-го этажа и чудом осталась жива. За жизнь девушки борются врачи

11 декабря 2013 08:35
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Новости Беларуси. Одиннадцатиклассница находится в реанимации. За её жизнь продолжают бороться врачи. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

БЕЛТА:
Как сообщил заместитель главного врача лечебного учреждения Казимир Романчук, девушке проведена операция по остановке внутрибрюшного кровотечения. Сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких. У школьницы множественные переломы костей. К счастью, повреждения черепа нет. Теперь главное – вывести пострадавшую из состояния травматического шока, отметил замглавврача.

Вчера утром 17-летняя школьница, находясь дома, выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Пока не ясно, почему девушка решилась на этот поступок. По неподтверждённым данным, причиной могла стать неразделённая любовь.

Напомним, месяц назад из окна столичной гимназии выпала ученица одиннадцатого класса. К несчастью, девушку спасти не удалось (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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