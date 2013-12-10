В Китае мужчина спрыгнул с балкона торгового центра, устав от 5-часового шопинга с подругой

Новости Китая. Молодая пара отправилась за рождественскими подарками. Шопинг длился чуть более пяти часов.

В какой-то момент между возлюбленными завязалась ссора. По словам очевидцев, девушка настаивала на том, чтобы зайти ещё в один бутик и выбрать очередную пару обуви.

Очевидец:

Он сказал, что у неё уже достаточно обуви, больше, чем она успеет переносить за свою жизнь, и что это бессмысленно, покупать ещё. А она стала кричать на него, обвиняя в том, что он скряга и портит ей Рождество.

После чего мужчина не выдержал, бросился на балкон и сорвался вниз. Пролетев семь этажей, он сбил новогодние украшения и упал на один из ларьков, после чего скатился на пол. Смерть наступила мгновенно.



Напомним, этим летом в Китае ещё к одной трагедии едва не привела беспечность родителей. Они ненадолго оставили 6-летнего сына дома. Пользуясь ситуацией, маленький хозяин квартиры решил изучить строение решётки на балконе и не заметил как оказался между этажами. До приезда спасателей помощь мальчику по возможности оказывал сосед. Затем за жизнь ребёнка боролись специалисты. Они распилили решётку и вызволили его из западни (смотрите видео).