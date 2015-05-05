В Щучине 5-летняя девочка выпала из окна 4 этажа и разбилась

Новости Беларуси. В тяжелом состоянии девочку обнаружили на тротуаре возле одной из многоэтажек. Работники бригады скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти жизнь малютки не удалось.



Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

В ходе осмотра места происшествия, а также при проведении иных следственных действий, следователи установили, что возможной причиной трагедии стало падение девочки с высоты четвертого этажа жилого дома, в котором она проживала вместе с родителями. На момент происшествия в квартире без присмотра родителей она находилась не более 15 минут. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в Следственном комитете, в этом году это не первый случай гибели детей, оставленных родителями без присмотра. Только в Гродненской области за последний месяц в результате падения с высоты погибло двое детей.