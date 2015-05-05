Прямой эфир

В Щучине 5-летняя девочка выпала из окна 4 этажа и разбилась

05 мая 2015 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В тяжелом состоянии девочку обнаружили на тротуаре возле одной из многоэтажек. Работники бригады скорой помощи доставили ребенка в больницу, однако спасти жизнь малютки не удалось.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
В ходе осмотра места происшествия, а также при проведении иных следственных действий, следователи установили, что возможной причиной трагедии стало падение девочки с высоты четвертого этажа жилого дома, в котором она проживала вместе с родителями. На момент происшествия в квартире без присмотра родителей она находилась не более 15 минут. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщили в Следственном комитете, в этом году это не первый случай гибели детей, оставленных родителями без присмотра. Только в Гродненской области за последний месяц в результате падения с высоты погибло двое детей.

Беспечность родителей нередко становится причиной трагедий.

В Щучине 5-летняя девочка выпала из окна 4 этажа и разбилась -1

Малыши, оставленные дома одни, гибнут на пожарах. Непристегнутые – в авариях, оставленные без присмотра выпадают из окон многоэтажек. Мамы и папы оправдываются: думали, что ничего не случится, оставляли сына-дочурку всего на пару минут...

Месяц назад Гомель потрясла шокирующая история. В городе задержана 25-летняя женщина. Её обвиняют в утоплении двоих своих малолетних детей. По показаниям задержанной, около полуночи она решила искупать дочку: положила девочку в ванну с водой и отлучилась к компьютеру. Живой 11-месячную Ангелину Оксана больше не видела. После случившегося она сама принесла сына из комнаты и погрузила с головой в воду. Подробности – в сюжете.

# происшествия # Несчастный случай # Сергей Шершеневич

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Москвы жестоко избили продюсера поэтессы Веры Полозковой
05 мая 2015 08:11

В центре Москвы жестоко избили продюсера поэтессы Веры Полозковой

На молочно-товарной ферме в результате несчастного случая 58-летний мужчина лишился ног
04 мая 2015 14:54

На молочно-товарной ферме в результате несчастного случая 58-летний мужчина лишился ног

30-летний водитель сбил 83-летнюю женщину в Червенском районе и скрылся с места происшествия
04 мая 2015 14:53

30-летний водитель сбил 83-летнюю женщину в Червенском районе и скрылся с места происшествия