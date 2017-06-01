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В Пинске пьяный водитель BMW покусал инспектора ГАИ

01 июня 2017 14:24
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Новости Беларуси. В отношении 26-летнего водителя BMW возбуждено уголовное дело.
Молодой человек при задержании оказал сопротивление инспекторам ГАИ, одного из них покусал.

В ночь на 21 мая внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда на улице Кирова автомобиль остановился по технических причинам, молодой человек вышел из него и пустился наутек.

Выяснилось, что мужчина был пьян.

Напомним, несколько лет назад аналогичная история произошла в Мозыре. В служебную машину нарушитель сел без сопротивления, но в какой-то момент начал вести себя неадекватно (подробнее здесь).

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

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