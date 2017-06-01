Женщина удерживала 8-летнего мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним

Новости Беларуси. Шокирующий случай произошел в Пинске в середине мая. Мальчики шли в гимназию, когда в подъезде незнакомая женщина схватила одного из них и затащила к себе в квартиру. Как рассказали в Следственном комитете, женщина, «высказывая различные угрозы, нанесла несколько ударов ножом» по телу школьника.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По данным следствия, женщина в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 15 мая 2017 года помимо воли удерживала в квартире по месту своего жительства в Пинске 8-летнего мальчика. При этом она, высказывая в адрес школьника различные угрозы, нанесла ему несколько ударов ножом по различным частям тела, пока он не был освобожден прибывшими на место сотрудниками органов внутренних дел.

Милицию вызвали родители ребенка, который рассказал им о случившемся.

8-летний мальчик с многочисленными травмами доставлен в больницу.

После оказания первой медпомощи ребенка отпустили домой.

В отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело. Вероятно, подозреваемой предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.