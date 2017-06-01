Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки в размере $2700

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Новости Беларуси. Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки. Сумма денежного вознаграждения составила 2700 долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что чиновник на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении хозяйственных вопросов. Систематически получал взятки от представителей коммерческих структур. Эта информация в настоящее время проверяется.

Следственным комитетом возбужденно уголовное. Бывшему руководителю может грозить лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.