Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки в размере $2700

Новости Беларуси. Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки. Сумма денежного вознаграждения составила 2700 долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Другие подробности резонансного дела здесь.
Новости Беларуси. Председатель Солигорского райисполкома задержан в момент получения взятки. Сумма денежного вознаграждения составила 2700 долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Другие подробности резонансного дела здесь.
Сообщается, что чиновник на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении хозяйственных вопросов. Систематически получал взятки от представителей коммерческих структур. Эта информация в настоящее время проверяется.
Следственным комитетом возбужденно уголовное. Бывшему руководителю может грозить лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.