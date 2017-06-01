В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона

Новости Беларуси. Подпольная лаборатория обнаружена в одном из частных домов Могилевской области. Распространением особо опасного психотропного вещества мефедрона занималась преступная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники были задержаны с поличным в момент изготовления наркотика. При обыске обнаружены как сами психотропы, так и оборудование, предназначенные для химического синтеза.
Уже установлено, что наркотики сбывались как через личные контакты задержанных, так и с помощью сети Интернет.
Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
В настоящее время Комитетом государственной безопасности осуществляется необходимый комплекс мер, направленный на внесение ясности в характер противоправной деятельности задержанных, а также на выявление всех фактов их преступной деятельности. Для дальнейшего расследования дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.