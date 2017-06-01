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В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона

01 июня 2017 13:32
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Новости Беларуси. Подпольная лаборатория обнаружена в одном из частных домов Могилевской области. Распространением особо опасного психотропного вещества мефедрона занималась преступная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники были задержаны с поличным в момент изготовления наркотика. При обыске обнаружены как сами психотропы, так и оборудование, предназначенные для химического синтеза.

Уже установлено, что наркотики сбывались как через личные контакты задержанных, так и с помощью сети Интернет.

В Могилеве обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению опасного психотропного вещества – мефедрона-1

Дмитрий Побяржин, официальный представитель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
В настоящее время Комитетом государственной безопасности осуществляется необходимый комплекс мер, направленный на внесение ясности в характер противоправной деятельности задержанных, а также на выявление всех фактов их преступной деятельности. Для дальнейшего расследования дело передано в Следственный комитет Республики Беларусь.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

# происшествия # Наркотики # Дмитрий Побяржин

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