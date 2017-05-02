В Мозыре задержан рецидивист: три милиционера ранены

Новости Беларуси. Спецоперация в спальном районе Мозыря. Во время задержания 30-летний мужчина тяжело ранил троих сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время милиционеры находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Подробности спецоперации рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

За плечами у 30-летнего преступника уже имелись судимости за особо тяжкие преступления, разбои и грабежи. На одной из улиц трое милиционеров подобрались к подозреваемому на максимально близкое расстояние, для того чтобы застигнуть его врасплох и исключить любую возможность сбежать. Неожиданно в руке злодея блеснуло лезвие самодельного ножа, которым он ударил одного из омоновцев, а после начал беспорядочно размахивать клинком перед находившимися на опасной дистанции сотрудниками. Ни о какой возможности применить оружие не могло быть и речи, так как второй омоновец буквально заслонял от взмахов руки преступника своих товарищей и принял очередной удар на себя.