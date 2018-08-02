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В Пинске поезд сбил 68-летнего велосипедиста. Мужчина госпитализирован

02 августа 2018 11:21
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Новости Беларуси. 1 августа на станции Пинск местного жителя сбил дизель-поезд.  

Как сообщает пресс-служба МВД, около 12:30 68-летний велосипедист ехал по платформе, после чего свернул на пешеходный настил, чтобы попасть на другую сторону путей.  

В то же время от станции отправлялся поезд сообщением Лунинец – Брест. В результате мужчина попал под начавший движение железнодорожный транспорт.  

Пострадавшего с травмами доставили в медучреждение. По словам супруги пенсионера, у её мужа есть проблемы со слухом и памятью.  

Проводится проверка.  

Отмечается, что с начала 2018 года на железной дороге зафиксирован 61 несчастный случай: 37 человек погибли, 24 – травмированы. Также случилось восемь ДТП, в результате которых один человек погиб и ещё четверо были травмированы.  

На неделе под Бобруйском пьяный мужчина за рулём ВАЗа выехал на пути.  

В автомобиль врезался поезд – здесь подробности.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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