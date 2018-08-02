В Гомельской области спасатели помогли 51-летней женщине и 16-летнему подростку снять кольца

Новости Беларуси. 1 августа во второй половине дня помощь спасателей понадобилась в Наровле и Калинковичах.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям обратились 51-летняя женщина и 16-летний парень. В обоих случаях пострадавшие не могли снять кольца из-за отёков пальцев рук.

Сотрудники МЧС с применением специнструмента сняли кольца. Состояние подростка и гражданки удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.

В Рогачёве в скамейке застряла рука трёхлетнего мальчика.