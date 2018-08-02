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В Гомельской области спасатели помогли 51-летней женщине и 16-летнему подростку снять кольца

02 августа 2018 10:30
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Новости Беларуси. 1 августа во второй половине дня помощь спасателей понадобилась в Наровле и Калинковичах.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям обратились 51-летняя женщина и 16-летний парень. В обоих случаях пострадавшие не могли снять кольца из-за отёков пальцев рук.  

Сотрудники МЧС с применением специнструмента сняли кольца. Состояние подростка и гражданки удовлетворительное, госпитализация не потребовалась.  

В Рогачёве в скамейке застряла рука трёхлетнего мальчика.  

Сотрудники МЧС помогли ребёнку освободиться – здесь подробности.  

# Спасение # происшествия # Видеофакт

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