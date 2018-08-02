19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Вечером 1 августа в деревне Налибоки мотоциклистка сбила маленького мальчика.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 19-летняя жительница Дзержинска, управлявшая мотоциклом M1nsk D4 125, двигалась по улице Липеньской.
Новости Беларуси. Вечером 1 августа в деревне Налибоки мотоциклистка сбила маленького мальчика.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 19-летняя жительница Дзержинска, управлявшая мотоциклом M1nsk D4 125, двигалась по улице Липеньской.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В определённый момент перед транспортным средством с дворовой территории выбежал 5-летний ребёнок. В результате наезда мальчик получил переломы. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Водитель была трезвой и в шлеме. Техосмотр пройден.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
На неделе в Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В аварии погиб 30-летний мотоциклист – подробности здесь.