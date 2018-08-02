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19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе

02 августа 2018 08:43
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Новости Беларуси. Вечером 1 августа в деревне Налибоки мотоциклистка сбила маленького мальчика.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 19-летняя жительница Дзержинска, управлявшая мотоциклом M1nsk D4 125, двигалась по улице Липеньской.  

19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

В определённый момент перед транспортным средством с дворовой территории выбежал 5-летний ребёнок. В результате наезда мальчик получил переломы. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Водитель была трезвой и в шлеме. Техосмотр пройден.  

19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе-7

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

На неделе в Дзержинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл.  

В аварии погиб 30-летний мотоциклист – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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