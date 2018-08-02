19-летняя мотоциклистка сбила 5-летнего мальчика в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Вечером 1 августа в деревне Налибоки мотоциклистка сбила маленького мальчика. Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 19-летняя жительница Дзержинска, управлявшая мотоциклом M1nsk D4 125, двигалась по улице Липеньской.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В определённый момент перед транспортным средством с дворовой территории выбежал 5-летний ребёнок. В результате наезда мальчик получил переломы. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Водитель была трезвой и в шлеме. Техосмотр пройден.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома