Автобус перевернулся в Оршанском районе. В салоне было 53 человека

Новости Беларуси. В Оршанском районе перевернулся туристический автобус.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла второго августа в 4:30 утра.

Водитель автобуса Киев – Таллин наехал на световую опору, съехал в кювет и опрокинулся. В транспортном средстве находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России.

В больницу были доставлены 12 человек. 8 из них были осмотрены медиками и отпущены. В результате произошедшего ДТП никто не получил серьезных травм и не нуждается в госпитализации.

Остальные пассажиры автобуса были доставлены в гостиницу, где им оказывается необходимая помощь. Из Лиды в Оршу приедет резервный автобус, на котором туристы продолжает поездку. Их будут сопровождать сотрудники ГАИ.

Авария произошла за полчаса до пересменки водителей, которая должна была состояться в 5 утра.

В конце июля произошло серьёзное ДТП с участием белорусов.