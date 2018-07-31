Под Бобруйском пьяный водитель ВАЗа выехал на пути: поезд протаранил автомобиль

Как сообщает пресс-служба МВД, владельцем машины является 21-летний местный житель. В понедельник нетрезвый молодой человек пересекал переезд и решил поехать по путям. Через 10 метров водитель захотел покинуть полотно, но автомобиль не смог выехать.

Новости Беларуси. Вечером 30 июля в Бобруйском районе поезд врезался в стоявший на путях ВАЗ-2106.

Через некоторое время в стоявшие «жигули» врезался поезд сообщением Жлобин – Осиповичи. Автомобиль протащило на расстояние около 100 метров.

В случившемся никто не пострадал. В крови водителя содержалось 0,96 промилле алкоголя, в отношении парня составлено шесть административных протоколов.

Задержка в движении поезда составила около двух часов.

На прошлой неделе в Бобруйске мужчина уснул на путях.