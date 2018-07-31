Прямой эфир

Под Бобруйском пьяный водитель ВАЗа выехал на пути: поезд протаранил автомобиль

31 июля 2018 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 30 июля в Бобруйском районе поезд врезался в стоявший на путях ВАЗ-2106.  

Как сообщает пресс-служба МВД, владельцем машины является 21-летний местный житель. В понедельник нетрезвый молодой человек пересекал переезд и решил поехать по путям. Через 10 метров водитель захотел покинуть полотно, но автомобиль не смог выехать.  

Под Бобруйском пьяный водитель ВАЗа выехал на пути: поезд протаранил автомобиль -1

Фото: twitter.com/marsalex1984  

Через некоторое время в стоявшие «жигули» врезался поезд сообщением Жлобин – Осиповичи. Автомобиль протащило на расстояние около 100 метров.  

В случившемся никто не пострадал. В крови водителя содержалось 0,96 промилле алкоголя, в отношении парня составлено шесть административных протоколов.  

Задержка в движении поезда составила около двух часов.  

На прошлой неделе в Бобруйске мужчина уснул на путях. 

Над спавшим проехали локомотив и тридцать вагонов – здесь подробнее.  

# Белорусская железная дорога # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте суд приговорил 26-летнюю россиянку к трём годам колонии за провоз наркотика через границу
31 июля 2018 13:56

В Бресте суд приговорил 26-летнюю россиянку к трём годам колонии за провоз наркотика через границу

21-летняя безбилетница избила контролёра в Гродно
31 июля 2018 13:10

21-летняя безбилетница избила контролёра в Гродно

В Солигорске директор предприятия после употребления алкоголя убил брата
31 июля 2018 08:15

В Солигорске директор предприятия после употребления алкоголя убил брата