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В Петриковском районе участковый разбирался в семейном скандале и нашёл арсенал оружия

31 августа 2019 14:18
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Новости Беларуси. Днём 30 августа в Петриковском районе правоохранители выезжали решать проблему семейного конфликта, а нашли в доме арсенал оружия.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в милицию за помощью обратилась жительница деревни Бабуничи. Она сказала, что дома скандалит пьяный муж. К гражданке был направлен участковый инспектор.

Когда милиционер прибыл, 63-летний супруг заявительницы проявлял агрессию и мешал разговору с хозяйкой. Правоохранитель вызвал подмогу, после чего мужчину сопроводили в РОВД.

В Петриковском районе участковый разбирался в семейном скандале и нашёл арсенал оружия-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В ходе разговора с участковым женщина рассказала, что муж уже несколько дней бьёт её, пьёт и скандалит. В ночь на 30 августа гражданин начал душить женщину.

Во время оформления документов (усматривались признаки преступления по ст. 186 УК Рб) сотрудник милиции уточнил, есть ли в доме запрещённые вещи. Заявительница подтвердила – есть что-то под кроватью мужа. Гражданка сходила в спальню и вернулась с двумя предметами, похожими на тротил, и шестью электродетонаторами. Милиционер незамедлительно вызвал СОГ.

Дом и постройки были осмотрены. В гараже обнаружены и изъяты 95 патронов различных калибров к нарезному оружию, 5 патронов калибра 16 мм, двуствольное ружье ТОЗ-БМ калибра 16 мм без номера, затвор с рамкой и стволом к немецкому карабину. Хозяйка сказала, что всё обнаруженное является собственностью её супруга.

В Петриковском районе участковый разбирался в семейном скандале и нашёл арсенал оружия-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Возле дома была выставлена охрана. Прибывшая СПГ обследовала оружие и боеприпасы, после чего они были упакованы и переданы на экспертизу.

Владелец арсенала, который ранее был охотником, задержан. Проводится проверка.

На прошлой неделе на территории храма в Бресте был обнаружен ящик с миномётными минами.

Раскопки проводил поисковый батальон – здесь подробности.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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