В Петриковском районе участковый разбирался в семейном скандале и нашёл арсенал оружия

Новости Беларуси. Днём 30 августа в Петриковском районе правоохранители выезжали решать проблему семейного конфликта, а нашли в доме арсенал оружия. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в милицию за помощью обратилась жительница деревни Бабуничи. Она сказала, что дома скандалит пьяный муж. К гражданке был направлен участковый инспектор. Когда милиционер прибыл, 63-летний супруг заявительницы проявлял агрессию и мешал разговору с хозяйкой. Правоохранитель вызвал подмогу, после чего мужчину сопроводили в РОВД.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

В ходе разговора с участковым женщина рассказала, что муж уже несколько дней бьёт её, пьёт и скандалит. В ночь на 30 августа гражданин начал душить женщину. Во время оформления документов (усматривались признаки преступления по ст. 186 УК Рб) сотрудник милиции уточнил, есть ли в доме запрещённые вещи. Заявительница подтвердила – есть что-то под кроватью мужа. Гражданка сходила в спальню и вернулась с двумя предметами, похожими на тротил, и шестью электродетонаторами. Милиционер незамедлительно вызвал СОГ. Дом и постройки были осмотрены. В гараже обнаружены и изъяты 95 патронов различных калибров к нарезному оружию, 5 патронов калибра 16 мм, двуствольное ружье ТОЗ-БМ калибра 16 мм без номера, затвор с рамкой и стволом к немецкому карабину. Хозяйка сказала, что всё обнаруженное является собственностью её супруга.

Фото: УВД Гомельского облисполкома