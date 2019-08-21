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На территории храма в Бресте обнаружили ящик с минометными минами

21 августа 2019 15:36
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Новости Беларуси. В центре Бреста обнаружили ящик с минометными минами.  

По информации МВД, сообщение в милицию поступило днем 21 августа. На территории около храма Свято-Симеоновского Кафедрального Собора поисковый батальон войсковой части 28443 проводил раскопки.  

В ходе них был обнаружен ящик с минометными минами времен ВОВ.  

На территории храма в Бресте обнаружили ящик с минометными минами-1

Фото: МВД

На месте находки работают сотрудники Ленинского РОВД и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.  

Раскопки проводятся в течение месяца. За их время были обнаружены более 200 костных останков, которые принадлежали солдатам Великой Отечественной войны.  

В середине августа в Жировичском монастыре строители нашли немецкую гранату (читать далее).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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