На территории храма в Бресте обнаружили ящик с минометными минами

Новости Беларуси. В центре Бреста обнаружили ящик с минометными минами.
По информации МВД, сообщение в милицию поступило днем 21 августа. На территории около храма Свято-Симеоновского Кафедрального Собора поисковый батальон войсковой части 28443 проводил раскопки.
В ходе них был обнаружен ящик с минометными минами времен ВОВ.
На месте находки работают сотрудники Ленинского РОВД и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526.
Раскопки проводятся в течение месяца. За их время были обнаружены более 200 костных останков, которые принадлежали солдатам Великой Отечественной войны.
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