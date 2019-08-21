На территории храма в Бресте обнаружили ящик с минометными минами

Новости Беларуси. В центре Бреста обнаружили ящик с минометными минами.

По информации МВД, сообщение в милицию поступило днем 21 августа. На территории около храма Свято-Симеоновского Кафедрального Собора поисковый батальон войсковой части 28443 проводил раскопки.

В ходе них был обнаружен ящик с минометными минами времен ВОВ.