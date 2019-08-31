В Волгоградской области собака на привязи загрызла годовалого мальчика

Новости России. 31 августа в Волгоградской области примерно 12 часов дня (11 часов утра по мск) собака загрызла соседского ребёнка.

Как сообщает СУ СК России по Волгоградской области, годовалый мальчик проживал в одном из населённых пунктов Нехаевского района в многодетной семье. В полдень ребёнок пошёл на участок к соседям, где на привязи находилась собака.