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В Волгоградской области собака на привязи загрызла годовалого мальчика

31 августа 2019 13:32
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Новости России. 31 августа в Волгоградской области примерно 12 часов дня (11 часов утра по мск) собака загрызла соседского ребёнка.

Как сообщает СУ СК России по Волгоградской области, годовалый мальчик проживал в одном из населённых пунктов Нехаевского района в многодетной семье. В полдень ребёнок пошёл на участок к соседям, где на привязи находилась собака.

В Волгоградской области собака на привязи загрызла годовалого мальчика-1

Фото: СУ СК России по Волгоградской области

В определённый момент пёс напал на малыша. Крики сына услышала мать, которая в то время занималась домашними делами. Женщина отогнала собаку, забрала ребёнка и вызвала скорую помощь. Мальчик скончался по пути в больницу.

На месте происшествия работает СОГ. Выясняются все детали случившегося.

# Гибель детей # происшествия

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