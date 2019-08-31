В Волгоградской области собака на привязи загрызла годовалого мальчика
Новости России. 31 августа в Волгоградской области примерно 12 часов дня (11 часов утра по мск) собака загрызла соседского ребёнка.
Как сообщает СУ СК России по Волгоградской области, годовалый мальчик проживал в одном из населённых пунктов Нехаевского района в многодетной семье. В полдень ребёнок пошёл на участок к соседям, где на привязи находилась собака.
Фото: СУ СК России по Волгоградской области
В определённый момент пёс напал на малыша. Крики сына услышала мать, которая в то время занималась домашними делами. Женщина отогнала собаку, забрала ребёнка и вызвала скорую помощь. Мальчик скончался по пути в больницу.
На месте происшествия работает СОГ. Выясняются все детали случившегося.