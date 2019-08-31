В Славгороде из-за короткого замыкания загорелся Citroen

Новости Беларуси. 30 августа примерно в пол-одиннадцатого ночи в Славгороде загорелся автомобиль.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожар случился на улице Калинина. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что горит моторный отсек Citroen C5.
Пожар был потушен. Повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие иномарки. Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
На прошлой неделе в поле в Шарковщинском районе сгорел трактор.
Самостоятельно потушить загоревшееся ТС механизатор не смог – здесь подробности.