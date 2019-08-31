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В Славгороде из-за короткого замыкания загорелся Citroen

31 августа 2019 07:22
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Новости Беларуси. 30 августа примерно в пол-одиннадцатого ночи в Славгороде загорелся автомобиль.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожар случился на улице Калинина. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что горит моторный отсек Citroen C5.

В Славгороде из-за короткого замыкания загорелся Citroen-1

Фото: Могилёвское ОУМЧС

Пожар был потушен. Повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие иномарки. Причина загорания выясняется, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

В Славгороде из-за короткого замыкания загорелся Citroen-4

Фото: Могилёвское ОУМЧС

На прошлой неделе в поле в Шарковщинском районе сгорел трактор.

Самостоятельно потушить загоревшееся ТС механизатор не смог – здесь подробности.

# Пожар в автомобиле # происшествия

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