В Славгороде из-за короткого замыкания загорелся Citroen

Новости Беларуси. 30 августа примерно в пол-одиннадцатого ночи в Славгороде загорелся автомобиль.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, пожар случился на улице Калинина. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС выяснили, что горит моторный отсек Citroen C5.