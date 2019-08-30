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В Слуцком районе задержали пьяного водителя, который пытался уехать от ГАИ

30 августа 2019 15:55
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Новости Беларуси. В Слуцком районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который не остановился по требованию инспектора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе задержали пьяного водителя, который пытался уехать от ГАИ-1

Нарушитель увеличил скорость и пытался исчезнуть. Однако во время преследования автомобиль занесло, и дальнейший путь ему преградил служебный транспорт. У задержанного мужчины обнаружено почти 1,5 промилле алкоголя, составлены административные протоколы.

В Слуцком районе задержали пьяного водителя, который пытался уехать от ГАИ-4

Напоминаем, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии и за отказ от прохождения освидетельствования можно лишиться прав на 3 года и получить штраф более 2500 рублей.

В Слуцком районе задержали пьяного водителя, который пытался уехать от ГАИ-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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