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В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца

09 октября 2018 07:12
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Новости Беларуси. В Гродно 9 октября было обнаружено тело младенца на мусорной площадке.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, о младенце правоохранителей поставила в известность женщина, которая выгуливала собаку на улице Гая.  

Проходя мимо мусорной площадки, гражданка обратила внимание на пакет с женскими вещами. На его дне было тело малыша.  

В настоящее время выясняются детали случившегося. Разыскивается мать ребёнка.  

Осенью 2018 года мы рассказывали о погибшем на пожаре в Рогачёвском районе мальчике. 

Мама ребёнка ненадолго отлучилась из дома проводить старших детей в школу – здесь подробнее.  

# Гибель детей # происшествия

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