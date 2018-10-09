В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца

Новости Беларуси. В Гродно 9 октября было обнаружено тело младенца на мусорной площадке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, о младенце правоохранителей поставила в известность женщина, которая выгуливала собаку на улице Гая.

Проходя мимо мусорной площадки, гражданка обратила внимание на пакет с женскими вещами. На его дне было тело малыша.

В настоящее время выясняются детали случившегося. Разыскивается мать ребёнка.

Осенью 2018 года мы рассказывали о погибшем на пожаре в Рогачёвском районе мальчике.