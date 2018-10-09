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Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей

09 октября 2018 06:50
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Новости Беларуси. Дорогостоящее лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей нашли в тайнике одной из фур брестские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей-1

Большегруз ехал из Евросоюза. Однако на польско-белорусской границе водитель указал лишь часть из того, что было внутри автомобиля – строительное оборудование для производства блоков и плит.

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей-4

Судя по всему, решил сэкономить на таможенных платежах. Но не вышло: остальное нашли при углубленном досмотре грузового отсека.

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей-7

Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни:
Обнаружено свыше 150 предметов лабораторного оборудования, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке незадекларированного товара составила свыше 30 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней начат административный процесс по факту не декларирования товара.

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей-10

Следует отметить, что факт сокрытия багажа на самом крупном грузовом терминале не единичный. С начала 2018 года там произошло более 70 подобных случаев.

# Контрабанда # происшествия # Андрей Дубинко # Фотофакт

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