Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей

Новости Беларуси. Дорогостоящее лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей нашли в тайнике одной из фур брестские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большегруз ехал из Евросоюза. Однако на польско-белорусской границе водитель указал лишь часть из того, что было внутри автомобиля – строительное оборудование для производства блоков и плит.

Судя по всему, решил сэкономить на таможенных платежах. Но не вышло: остальное нашли при углубленном досмотре грузового отсека.

Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни:

Обнаружено свыше 150 предметов лабораторного оборудования, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке незадекларированного товара составила свыше 30 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней начат административный процесс по факту не декларирования товара.