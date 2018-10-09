Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей

Новости Беларуси. Дорогостоящее лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей нашли в тайнике одной из фур брестские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дорогостоящее лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей нашли в тайнике одной из фур брестские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большегруз ехал из Евросоюза. Однако на польско-белорусской границе водитель указал лишь часть из того, что было внутри автомобиля – строительное оборудование для производства блоков и плит.
Судя по всему, решил сэкономить на таможенных платежах. Но не вышло: остальное нашли при углубленном досмотре грузового отсека.
Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни:
Обнаружено свыше 150 предметов лабораторного оборудования, сведения о которых отсутствовали в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке незадекларированного товара составила свыше 30 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней начат административный процесс по факту не декларирования товара.
Следует отметить, что факт сокрытия багажа на самом крупном грузовом терминале не единичный. С начала 2018 года там произошло более 70 подобных случаев.