Отравились метанолом: стала известна причина смерти трёх человек в Могилёве

Новости Беларуси. Медработники узнали, чем отравились умершие в больнице Могилёва три человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заведующего отделением по лечению острых отравлений Могилёвской городской больницы СМП, исследования показали, что в крови погибших содержалось несколько промилле метанола.

По словам врача, доза метилового спирта во много раз превышала летальную. Он также уточнил, что даже если бы людей спасли, то их состояние было бы вегетативным.

Ранее стало известно, что в Могилёве с 4 по 5 октября три человека попали в больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом».