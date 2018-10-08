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Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров

08 октября 2018 19:23
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Новости Беларуси. Серия серьезных ДТП произошла в Минском районе. Большинство случаев связано с отсутствием фликеров и превышением скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров-1

Так, в Слуцке местный житель наехал на 62-летнюю нетрезвую женщину, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода. Светоотражающими элементами она не была обозначена. Пенсионерку госпитализировали.

Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров-4

И в Минском районе вблизи деревни Лусково - наезд на 29-летнего минчанина, который переходил дорогу в темное время на пешеходном переходе также без фликеров.

Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров-7

А в Дзержинском районе 60-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся еще с двумя авто. После чего машина перевернулась. Водитель и все четверо пассажиров - жена, дочь и двое несовершеннолетних внуков - с различными травмами госпитализированы.

Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров-10

Не справился с управлением и 66-летний житель Жодино. За рулем мотоцикла без техосмотра, он вылетел в кювет и врезался в дерево, мужчина погиб на месте.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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