Основная причина ДТП в Минском районе – отсутствие фликеров

Новости Беларуси. Серия серьезных ДТП произошла в Минском районе. Большинство случаев связано с отсутствием фликеров и превышением скорости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Слуцке местный житель наехал на 62-летнюю нетрезвую женщину, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода. Светоотражающими элементами она не была обозначена. Пенсионерку госпитализировали.

И в Минском районе вблизи деревни Лусково - наезд на 29-летнего минчанина, который переходил дорогу в темное время на пешеходном переходе также без фликеров.

А в Дзержинском районе 60-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся еще с двумя авто. После чего машина перевернулась. Водитель и все четверо пассажиров - жена, дочь и двое несовершеннолетних внуков - с различными травмами госпитализированы.