3-летний малыш погиб на пожаре в Рогачёвском районе. Что стало причиной трагедии – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Злой рок или закономерное следствие родительской беспечности? Сегодня утром на пожаре в Рогачёвской районе погиб трёхлетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта трагедия - уже 9-й случай детской гибели на пожарах с начала 2018 года. Примечательно, что пять лет назад из огня лишь чудом удалось спасти его старшую сестру. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.

Александр Добриян, СТВ:

Оставив спящего сына в тёплой кровати, женщина провожала старших детей на автобусную остановку. От их дома до этого места не больше 200 метров. Но в школьный автобус никто из детей сегодня так и не сел. Увидев столб дыма, все бросились обратно. В это же время с другой стороны деревни бежала бабушка детей.

Нона Малиновская, житель деревни Юдичи:

Смотрю дым, шифер начал стрелять. Я пока добежала по улице – пламя уже большое. Начала кричать.

Люди бежали в буквальном смысле на перегонки со смертью, но в этот раз не успели. Маленький Руслан не дожил до своего четвёртого дня рождения всего пару недель.

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:

МЧС каждый случай оставления детей без присмотра рассматривает как чрезвычайное происшествие. Дом был оборудован автономным пожарным извещателем. Если бы кто-то из взрослых на момент возникновения пожара находился в домовладении, то велика вероятность, что трагедии удалось бы избежать.

Случай в Рогачёвском районе – 9-й с начала 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад. Но уместна ли статистика, когда речь идёт о детских жизнях?! Но главная причина - отсутствие присмотра взрослых.

Сергей Худяков, начальник Рогачёвского РОСК:

Основной версией возгорания – из-за электропроводки, которая была подключена жильцами самовольно. По данному факту проводим проверку. Особое внимание будет уделено работе энергонадзора и местных властей.

Официально, семья с четырьмя детьми жила в доме без электричества. А незаконное подключение, в конце концов, привело к трагедии.

Остатки обгоревших проводов хозяева даже не пытались спрятать. О ситуации знали не только местные жители: и повторялась она, судя по всему, не один год.

Александр Диваченко, местный житель:

Тут у них электрики постоянно снимали провода. Снимут, обрежут. Новые провода у кого-нибудь оборвут, снова вешают.

Хорошо помнят в деревне ещё одно холодящее душу происшествие. С того момента прошло всего несколько лет.