В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом

Новости Беларуси. В Островецком районе загорелся один из жилых домов. Мужчина устроил поджог, чтобы прогнать «нечистую силу».

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось в вечернее время. В доме находились 53-летний и 49-летний братья. Старший в одной из комнат облил пол, потолок, мебель и стены бензином и моторным маслом. После этого мужчина зажёг огонь.

Братья были госпитализированы. Гражданин, который устроил поджог, пояснил, что после прекращения употребления алкоголя он начал слышать голоса. Они советовали бороться с «нечистой силой» в помещении и подсказали способ.

Действиям мужчины дана правовая оценка.

Ранее стало известно, что в Островецком районе два брата пострадали на пожаре.