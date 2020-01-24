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В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом

24 января 2020 08:59
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Новости Беларуси. В Островецком районе загорелся один из жилых домов. Мужчина устроил поджог, чтобы прогнать «нечистую силу». 

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось в вечернее время. В доме находились 53-летний и 49-летний братья. Старший в одной из комнат облил пол, потолок, мебель и стены бензином и моторным маслом. После этого мужчина зажёг огонь. 

Братья были госпитализированы. Гражданин, который устроил поджог, пояснил, что после прекращения употребления алкоголя он начал слышать голоса. Они советовали бороться с «нечистой силой» в помещении и подсказали способ. 

Действиям мужчины дана правовая оценка. 

Ранее стало известно, что в Островецком районе два брата пострадали на пожаре.

Они получили ожоги 30% и 10% тела – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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