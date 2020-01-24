В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по подъёму с проспекта Победителей на улицу Орловскую. В какой-то момент иномарка столкнулась с осветительной мачтой.

В аварии никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и МЧС. Водитель привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП РБ.

На неделе в Минске мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево.