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В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб

24 января 2020 06:29
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль врезался в столб. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW ехал по подъёму с проспекта Победителей на улицу Орловскую. В какой-то момент иномарка столкнулась с осветительной мачтой. 

В аварии никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. К месту происшествия выезжали сотрудники ГАИ и МЧС. Водитель привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 18.22 КоАП РБ. 

На неделе в Минске мужчина угнал МАЗ и врезался в дерево.

В замке зажигания были ключи – здесь подробности

# Авария в Минске # происшествия

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